Kitört egy vulkán a Galápagos-szigeteken

Kitört a Wolf tűzhányó az Ecuadorhoz tartozó Galápagos-szigetek legnagyobb szigetén – közölték a hatóságok, de arra nem tértek ki, hogy a rózsaszínű szárazföldi iguánák populációja veszélyben van-e.

A Galápagosi Nemzeti Park a közösségi médiában tette közzé, hogy kitört a Wolf nevű vulkán, hét év alatt immár másodszor. A quitói Földtani Intézet jelezte, hogy péntek reggel újabb kitörést észleltek az Isabela-szigeten található, 1707 méter magas vulkánnál, amelyből 3800 méteres gáz és hamufelhő emelkedik a magasba.

Sem a vulkán közelében, sem a hamufelhők irányában nincsenek lakott területek – áll az intézet közleményében.

Legutóbb 2015-ben, 33 évi nyugalom után tört ki a Galápagos-szigetek legmagasabb vulkánja.

Az Ecuadortól ezer kilométerre található csendes-óceáni szigetcsoportnak egyedülálló az élővilága, sehol másutt nem látható fajok élnek rajta. A 13 nagyobb és 6 kisebb szigetből, 42 szigetecskéből és csaknem 200 sziklából álló szigetcsoport 1978 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján.

Az előző kitörés nem érintette az Isabela különleges állatvilágát, ahol 1986-ban fedezték fel és 2009-ben azonosították önálló fajként a galápagosi rózsaszín szárazföldi iguánát (Conolophus marthae).

Egy tavalyi expedíció során 211 egyedet számláltak meg a Természetvédelmi Világszövetség listáján a súlyosan veszélyeztetett fajok között szereplő gyíkfajból.

Az expedíció megállapította, hogy kizárólag egy 25 négyzetkilométeres területen élnek, 1500 méter magasan a tengerszint felett.

A Wolf tűzhányó lejtőin sárga iguánák és óriásteknősök is élnek. A szigetcsoport legnagyobb szigetén, az Isabelán több más működő vulkán is található, köztük a Darwin, az Alcedo, a Cerro Azul és a Sierra Negra. A Galápagos-szigeteket természetes laboratóriumnak is tekintik, amely Charles Darwin brit természettudóst az evolúciós elmélet kidolgozására ihlette.