Kazah tüntetések: mostantól figyelmeztetés nélkül lőhetnek a katonák

Mostantól figyelmeztetés nélkül tüzet nyithatnak a kazah katonák – ezt az ország elnöke jelentette be péntek reggel. Az államfő szerint húszezer terrorista támadta meg Almati városát, de az ország nagy részén már helyreállt az alkotmányos rend az elmúlt napok véres ütközetei után. A terrorelhárító hadműveletet azonban folytatják. A majdnem egy hete tartó erőszakos zavargásokban már a rendfenntartók 18 tagja, valamint több civil is életét vesztette – számolt be róla az M1 Híradó.

Lőhetnek a kazah katonák Háborús időket idéző látkép uralkodik Almati belvárosában. Az utcákon mindenfelé kiégett autók, romokban álló, füstölgő épületek és betört kirakatok látszanak. A napok óta tartó erőszakos tüntetések nyomán a város polgármesteri hivatala és az elnöki palota is súlyos károkat szenvedett. A demonstrálók a rendőr- és tűzoltóautókat, valamint az állami kézben lévő médiumok épületeit is felgyújtották. A kazah tévé beszámolói szerint a zavargások résztvevői kórházakat is körbevettek, ahová nem jutottak be sem a mentők, sem a személyzet. Kaszim-Zsomart Tokajev elnök péntek reggel a nemzetbiztonsági tanács gyűlésén azt nyilatkozta, az alkotmányos rend nagyrészt helyreállt az országban, fokozatosan, régiónként feloldják a rendkívüli állapotot is. Hozzátette ugyanakkor, hogy a terroristák még mindig fegyverben vannak, így a terrorelhárító hadműveletet folytatják. Tokajev elnök szerint ugyanis a zavargásokat külföldről, belföldi terrorcsoportok közreműködésével irányítják. Az államfő a kazah néphez intézett beszédében bejelentette: a katonák figyelmeztetés nélkül tüzet nyithatnak a terroristákra. A kazah belügyminisztérium közleménye alapján a majdnem egy hete tartó zavargásokban már 18 rendfenntartó vesztette életét, és több mint 700-an megsérültek. A belügyminisztérium azt is közzétette, hogy a harcokban 26 fegyveres is meghalt, akik a zavargásokban részt vettek. Csaknem háromezer embert őrizetbe vettek. A feszült helyzet miatt sokan készülnek elhagyni Kazahsztánt. Az ország több repterét azonban ideiglenesen lezárták, így az emberek Almatiból a szomszédos Kirgizisztán határa felé vették útjukat. Kapcsolódó tartalom Kazah tüntetések: folytatódtak az összecsapások A kazahsztáni Almatiban pénteken folytatódtak az összecsapások, ezzel egy időben a kazah elnök azt mondta, hogy az alkotmányos rend nagyrészt helyreállt az ország minden régiójában. A kazah katonák tüzet nyitottak azokra, akik feltételezésük szerint a zavargásokat szítják A katonák hangosbemondón a tér elhagyására szólítottak fel ezt megelőzően, és figyelmeztették a zavargások résztvevőit, hogy ellenkező esetben tüzet nyitnak. Lefejezett áldozata is van a kazah zavargásoknak Az idézett dokumentum szerint az egyik halottat lefejezték. Eközben az Ukrajnában és Angliában élő kazahok kisebb csoportja tartott békés demonstrációt. A tüntetők támogatásukról biztosították a kazahsztáni népet, és bírálták, hogy a kormány külföldi csapatokat hívott az országba. Tokajev elnök ugyanis szövetségeseitől kért segítséget, mint fogalmazott, a külföldről szított erőszak ellen. Csütörtökön megérkezett Almatiba a környező országok szövetségének első békefenntartó csapata. Az orosz katonai konvojokhoz a napokban várhatóan fehérorosz, kirgiz, örmény és tádzsik kontingensek is csatlakoznak, amelyek feladata elsősorban az állami és katonai létesítmények védelme lesz. Jelenleg a békefenntartók ellenőrzik az almati repteret is. A demonstrációk még vasárnap kezdődtek a kőolajban gazdag Mangisztau tartományban, miután a kormány megszüntette az üzemanyagként is használt cseppfolyósított gáz hatósági árát. A lépés után a kutakon az LPG azonnal több mint kétszeresére drágult. A tüntetés az ország több városában erőszakos zavargásba csapott át. Csütörtökön bejelentették, hogy visszaállítják a hatósági árat, sőt kiterjesztik az árszabályozást más termékekre is, de ez egyelőre nem volt elég a feszültség enyhítésére Kazahsztánban.