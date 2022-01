Kazah tüntetések: Folytatódtak az összecsapások

A belügyminisztérium közleménye szerint 26 fegyveres bűnözőt likvidáltak, és több mint háromezer embert őrizetbe vettek. A tüntetések kezdete óta 18 rendőr és nemzeti gárdista halt meg az összecsapásokban.

In #Kazakhstan , thousands flocked to the streets to protest rising fuel prices & a collapsing economy. Hours later, the Kazakh govt resigned. Take a look. pic.twitter.com/ys8UFkYr6M

A legsúlyosabb helyzet Almatiban van, ahol folytatódott a lövöldözés a Köztársaság tér közelében. A TASZSZ tudósítója szerint több szétlőtt autó látható a területen, legalább kettőben holttestek vannak. A város más részein viszonylagos csend honol, azonban szórványosan hallani lövéseket.

A full-scale uprising has broken out in #Kazakhstan in response to the rising cost of living. Now Russia has sent in troops.https://t.co/dwtA4KOopZ

In this interview, a Kazakh expatriate explores what drove people to revolt—and the implications for the region as a whole. pic.twitter.com/eYsbEdp5sN

