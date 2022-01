Soha ennyi pénzt nem adtak még egy használt Porsche sportkocsiért

A német gyártó 2004 és 2007 között 1217 Porsche Carrera GT modellt gyártott. A biztosítók adatai szerint ezek a modellek nagyon jól megőrizték értéküket. 2019-ben és 2020-ban egymillió dollárért jegyezték őket – olvasható a Bloomberg oldalán.

A sajtó már piacra kerülésekor szuperlatívuszokban beszélt a Porsche Carrera GT-ről. A V10-es motorral felszerelt „versenyautó színvonalú”, 5,7 literes hengerűrtartalmú sportkocsia 612 lóerőnek köszönhetően óránként 330 kilométeres csúcssebességre képes. Gyorsulása száz méteren 3,9 másodperc, kétszázon éppen tíz másodperc.

Más aukciós házakkal ellentétben, amelyek két számjegyű vételi és eladási díjakat követelnek meg, a Bring a Trailer oldal mindössze 5000 dolláros díjat kért a vevőtől. A hirdetés 99 dollárba került, ami a fotókkal kiegészülve 350 dollárt tett ki.

Az arizonai Otto Car Club tulajdonosa képviselte a vevőt, akinek személyét nem hozták nyilvánosságra.

This 2005 Porsche Carrera GT sold for a record $1.9 million.

It’s the highest price ever paid for the V10 sportscar https://t.co/9fczq2S29z pic.twitter.com/e8dliy5Ggs

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 6, 2022