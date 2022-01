Tizenkét személy, köztük nyolc gyermek vesztette életét abban a tűzben, ami szerdán történt egy philadelphiai bérlakás épületében.

„A tűzoltóság megerősíti, hogy 12 ember – nyolc gyermek és négy felnőtt – halt meg az Északi 23. utcában keletkezett tűzben. Ez a szám eggyel kevesebb, mint a korábbi sajtótájékoztatón közölt szám, amikor még folytak a helyreállítási munkálatok” – idézte Craig Murphy philadelphiai tűzoltóparancsnok-helyettest a CNN.com.

A tűzoltóparancsnok-helyettes szerdán, közvetlenül a tragikus eset után még 13 halálos áldozatról számolt be, valamint, hogy további két embert kórházba szállítottak, nyolc személynek pedig sikerült magától kimenekülnie.

A tűzoltóknak meg kellett küzdeniük a sűrű füsttel, a hőséggel és a korlátozott látási viszonyokkal, amikor behatoltak az épületbe.

