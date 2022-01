Késsel támadt egy 17 éves lányra egy migráns Belgrádban az újév első napján. Meg akarta erőszakolni. Az korábban is előfordult, hogy az illegális bevándorlók egymás között késsel intézték el a vitákat, de az elmúlt hónapokban egyre gyakoribbá váltak a helyi lakosság elleni incidensek is Szerbiában. Az országban a hivatalos adatok szerint csaknem 5700 migráns tartózkodik, a többség a lehető leghamarabb szeretne tovább jutni elsősorban Magyarországon át Nyugat- Európába – számoltak be róla az M1 csatorna aktuális műsorán.

Balkáni késelések Százával érkeznek a migránsok Késsel támadt egy migráns egy kiskorú lányra, Belgrád egyik külvárosában az újév első napján. Meg akarta erőszakolni. A lány azonban meg tudta védeni magát. Szerb lapoknak azt nyilatkozta, félelem fogta el, ahogy a migráns felé közeledett, de összeszedte magát kicsavarta a kést a kezéből és lábon szúrta. Így menekült meg. Ezután hívta a szüleit és a rendőrséget is. A helyiek az incidens után petíciót indítottak, szeretnék elérni, hogy a közeli befogadótábor felszámolják. Nem ez volt az első késes támadás, amit illegális bevándorlók követtek el Szerbiában. Nemrégiben Nagykikinda belvárosában verekedett össze egy tízfős migránstársaság. Lapinformációk szerint az illegális bevándorlók egy sportfogadás nyereményén vesztek össze. A férfiak egyre agresszívabbak lettek a vita pedig véres leszámolássá fajult. Többen rántottak késeket. Az összecsapásban heten sérültek meg. Egyikük – egy pakisztáni férfi – belehalt a szúrt és vágott sebekbe. Egyiküket még mindig súlyos sérülésekkel ápolják a helyi kórházban, a többieket már kiengedték. A helyiek nem lepődtek meg a történteken. Az M1 Híradónak arról beszéltek, rengeteg migráns van Nagykikindán. A helyzet pedig egyre feszültebb, mindennaposak a konfliktusok. „Cirkuszolnak a fogadóirodákban, a boltok előtt és a városban is. Isznak, hangoskodnak, veszekednek, nem tisztelnek semmit. Most késelés lett a vége" – mondta egy nagykikindai férfi. A sidi befogadóközpont is már többször történtek migránsok közötti leszámolások, verekedések, de a helyiekre is rátámadtak már. Egy helyi parkban egy hónappal ezelőtt hárman megtámadtak, az egyikük kést rántott. Szerencse hogy egyébként küzdősporttal foglalkozom, ezért sikerült felülkerekednem a helyzeten. A rendőrségen feljelentést tettem. – számolt be az őt ért támadásról egy sidi férfi. Több ezer migráns tartózkodik a szerbiai befogadóközpontokban és azon kívül is az erdőkben, elhagyatott épületekben. A rendőrség minden incidens után ígéretet tesz, hogy elfogják az elkövetőket és arra is, hogy sűrűbben járőröznek majd, annak érdekében, hogy megelőzzék a konfliktusokat. A magyar-szerb határon is egyre gyakoribbak az erőszakos határátlépési kísérletek. Az utóbbi hónapokban többször is előfordult, hogy a migránsok megtámadták a magyar rendőröket és katonákat. Gyakran kövekkel, fadarabokkal dobálják meg őket, az autók szélvédőit pedig létrákkal törik be.