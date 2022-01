Féltonnás meteor robbanása rázott meg egy amerikai nagyvárost

Hatalmas meteorrobbanás történt újév napján Pittsburgh városa felett, még a házak is beleremegtek a detonációba.

My security cameras caught the “boom” sound too. It was LOUD pic.twitter.com/NEhynXQIbP — Dobie Tanpaw (@lildobe) January 1, 2022

Hangos robbanás rázta meg Pennsylvaniát az új év első napján. Az amerikai meteorológiai szolgálat szakértője szerint a műholdas felvételek szombaton, nem sokkal délelőtt 11:30 előtt rögzítettek egy villanást Washington megye felett. Ez az adat arra utal, hogy a meteor ekkor lépett be a Föld légkörébe – tájékoztatott a The Guardian.

A South Hillsben és a közeli területeken élők arról számoltak be, hogy hatalmas zajra lettek figyelmesek, és még a házuk is beleremegett a robbanásba. A szakértők úgy nyilatkoztak, hogy ha nem lett volna felhős az idő aznap, akkor szabad szemmel is látható lett volna a tűzgolyó robbanása, miután becslések alapján fénye körülbelül százszorosa a teliholdénak.

Egy közeli infrahangállomás észlelte a robbanáshullámot a meteor szétesésekor, ami lehetővé tette a számításokat

A NASA Meteor Watch Facebook-oldalán megjelent bejegyzés szerint 72 420 km/h sebességgel közelítette meg bolygónkat az objektum, melynek átmérője majdnem egy méter lehetett, a tömege pedig csaknem fél tonna volt. A tudósok 30 tonna TNT robbanásához hasonlították a meteor energiáját.

A szakemberek felidézték, hogy hasonló esemény történt szeptember 17-én Hardy megyében, Nyugat-Virginiában.