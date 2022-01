„Ha megszerezzük a képviselőházat, amire azt mondtam, hogy erősen valószínű, akkor szerintem komoly vizsgálatok várhatók a Biden-kormányzat ellen” – mondta Texas republikánus szenátora a Verdict with Ted Cruz című podcast legutóbbi, december 31-én sugárzott epizódjában. A regnáló elnök felelősségre vonásának lehetőségével kapcsolatban Cruz úgy fogalmazott, „szerintem erre van esély” – írja a New York Post amerikai lap.

„Az az igazság, hogy a demokraták fegyverré tették az impeachmentet” – jelentette ki a szenátor. Hangsúlyozta: „pártpolitikai célokra használták fel, hogy Trump ellen forduljanak, mert nem értettek vele egyet. Számukra az egyik igazi hátránya ennek az, hogy minél inkább fegyverré teszik, és pártpolitikai bunkósbotot csinálnak belőle, tudniuk kell, hogy ami jó a libának, az jó a gúnárnak is”.

What’s good for the goose is good for the gander.

Watch my discussion of the Democrats’ weaponization of impeachment with @michaeljknowles and @Liz_Wheeler on the latest episode of #Verdict. https://t.co/4H1uwMg8g1 pic.twitter.com/mBgwuwjIwE

— Ted Cruz (@tedcruz) January 4, 2022