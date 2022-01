Botokkal felfegyverkezett tüntetők rohamozták meg szerdán a legnagyobb kazahsztáni város, Almati polgármesteri hivatalát. A rendőrök könnygázzal és villanógránátokkal próbálták feltartóztatni a feldühödött embereket, akik áttörték a biztonsági kordont, majd behatoltak az épületbe.

Az elmúlt napokban Kazahsztán több városában is utcára vonultak az emberek.

Az egyre erőszakosabbá váló tiltakozás miatt kedden lemondott Askar Mamin miniszterelnök. A kabinet tagjai ügyvivőként maradnak hivatalban, egészen az új kormány megalakulásáig. Kaszim-Zsomart Tokajev elnök kedd este utasította az minisztereket és a tartományi vezetőket, hogy állítsák vissza az üzemanyag-árak hatósági ellenőrzését, és ezt több alapvető fogyasztási cikkre terjesszék ki.

ahol az internetes és az üzenetküldő szolgáltatásokat is korlátozták.

Ám a kedélyeket így sem sikerült megnyugtatni. Tokajev elnök szerdán arról beszélt az állami televízióban, hogy a tiltakozás mögött szerinte belföldi és külföldi provokátorok állnak, akik ellen kemény fellépést ígért.

#Kazakhstan President Tokaev addresses the nation for the 2nd time in 24hrs. He says

-he will stay in the capital come what may

-he is taking over national security council from ex-President Nazarbayev

-new reforms will be announced

– demonstrators will be dealt with harshly pic.twitter.com/hhs14xqit1

— Janek Lasocki (@JanekLasocki) January 5, 2022