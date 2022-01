Van, ahol a gázszámlák akár 200 százalékkal drágultak. Ennek oka az európai energiaválság, Németországban sorra mennek tönkre az olcsó áram- és gázszolgáltatók, azok a fogyasztók pedig, akik az eddigi szolgáltató csődje miatt kénytelenek másikat keresni, hatalmas áremelkedésekkel találkoznak. Az indoklás a „kivételes piaci helyzet”.

Az olcsó áram- és gázszolgáltatók sorozatos csődje egyre komolyabb anyagi problémákat okoz ezen társaságok korábbi ügyfeleinek – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A helyi alapszolgáltatóknak egy úgynevezett helyettesítő ellátás keretében kell ellátniuk árammal és gázzal a fogyasztókat, ha a korábbi szerződéses partner megszűnik, azonban a korábbiaknál lényegesen magasabb tarifát szabnak meg.

Az energiadiszkontcégek korábbi ügyfelei bajba kerülhetnek

A Rajna-Majna régióban például a (Majna) frankfurti Mainova AG új, drágább alaptarifákat vezetett be a villamosenergia- és gázszolgáltatásban a helyettesítő ellátás keretében. A darmstadti Entega először a villamosenergia-árat „igazította ki”, azonban jelezték, hogy a gáztarifa szintén az összeomlás szélén áll. A Süwag eddig csak az új fogyasztók gázdíját emelte.

A helyi alapszolgáltatók árképzése eltérő, a Süwag a Mainovához hasonlóan csak az energiaárat, azaz az elfogyasztott villamosenergia- vagy gázkilowattóra után felszámított díjat emeli, a rögzített alapárat azonban változatlanul hagyja. Az Entega ezzel szemben mind az energiaárat, mind az alapárat emeli (Magyarországon hasonló módon két részből tevődik össze a számla végösszege, tartalmaz egyrészt szintén egy alapdíjat, ennek neve nálunk elosztói alapdíj, valamint a tényleges fogyasztás díját, ez az energiaár – a szerk.).

A Süwag megduplázta a gáz kilowattóránkénti árát kerekítve 8-ról 16 centre. Az új Entega-ügyfelek számára az alapellátásban a gáz kilowattórája több mint kétszer drágább, azaz 31 cent helyett 67 cent. Január 3. óta a Mainova az új fogyasztóknak 28 centet számol fel a gáz kilowattórájáért, ami több mint háromszorosa a meglévő fogyasztóknak kínált tarifa árának (9 cent). A villamos energia esetében az ár 33 centről 80 centre emelkedett.

A Mainova által készített tarifaösszehasonlítás szerint 398 euró helyett az alapellátásban az éves villanyszámla (1000 kilowattóra fogyasztás) 870 eurót tesz ki, ez számításaik szerint 120 százalékos növekedést jelent.

Egy család számára évi átlagos 4000 kilowattóra fogyasztás esetén a villanyszámla 1248 euróval 3266 euróra nő az új tarifa szerint. Ez több, mint havi 100 000 forintot jelent!

Ráadásul a (Majna) frankfurti Mainova AG által szolgáltatott gáz még drágább. Egy többszemélyes háztartás, amely gázzal fűt, évi 20 000 kilowattórás fogyasztással, akár 200 százalékkal is eltérhet a meglévő ügyfelek tarifájától. Egy ilyen háztartásnak évi 1883 euró helyett 5665 eurót kellene fizetnie, ami 3782 euró többletet jelent, ez havi mintegy 315 euró, azaz több mint 114 000 forint.

A helyi alapszolgáltatók indoka a drágulásra az, hogy a jelenleg igen magas piaci árszinten előre nem tervezett többletmennyiséget kell beszerezniük. Alapvetően ezek az alapszolgáltatók jelenleg jobb helyzetben vannak, mint olcsó versenytársaik, mivel sokkal kedvezőbb feltételekkel vásárolhatnak áramot és gázt, az energiadiszkontok üzleti modellje pedig a jelenlegi drágulási ütem mellett nem működik, mivel rövid távú vásárlásokra rendezkedtek be.

A Szövetségi Hálózati Ügynökség szerint Németországban tavaly mintegy 40 energiaszolgáltató ment csődbe.

Legutóbb a Gas.de és a Stromio diszkontok húzták le a rolót, így a helyi alapszolgáltatóknak több ezer új ügyfelet kell ellátniuk gázzal és villamos energiával. A Német Energia- és Vízipari Szövetség (BDEW) felháborodottan szólította fel a politikusokat a beavatkozásra. A BDEW elnöke és az Entega vezérigazgatója, Marie-Luise Wolff bírálta a módszert, miszerint az olcsó szolgáltatók a fogyasztók kárára üzletelnek, a gazdasági kockázatot pedig az alapellátó cégekre hárítják.

A fogyasztóvédők szerint megengedhetetlen az új ügyfeleknek meghatározott extra díjszabás, azonban erre vonatkozóan még nincs ítélkezési gyakorlat. A Süwag szóvivője a „rendkívüli piaci helyzetre” hivatkozik.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) decemberben közzétett nemzetközi ár-összehasonlító vizsgálata szerint kilenc uniós fővárosban januártól novemberig a lakossági villamosenergia ára negyedével nőtt, itthon viszont alig 1,5 százalékkal. A gázár esetében még ennél is nagyobb árelőnyt élveznek a magyar fogyasztók.

Magyarországon a rezsicsökkentés 2022-ben is marad. Az intézkedést még 2013-ban vezették be, és már akkor megmutatkoztak jótékony hatásai. A rezsicsökkentés társadalmi támogatottsága továbbra is magas, ugyanakkor a baloldal az árakon keresztül ösztönözné az embereket energiatakarékosságra. Az Európában elszabadult árak ellenére is marad hazánkban az olcsó energiaár.

A címlapfotó illusztráció.