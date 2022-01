A múlt péntek óta lehullott sok eső miatt megáradtak a folyók a sziget északi részén, és elöntöttek lakott területeket, egyes helyeken három méter magasan a katasztrófavédelem jelentése szerint.

Egy Aceh tartományi lakos elmondta az AFP hírügynökségnek nyilatkozva, hogy évente 5-8 alkalommal van árvíz lakhelye térségében, de az elmúlt egy évben a mostani a legsúlyosabb. Észak-Aceh tartományban már rendkívüli állapotot hirdettek ki a hatóságok.

A Walhi nevű környezetvédő szervezet szerint az áradásoknak nagy mértékben oka az erdőirtás, amelyet átgondolatlanul végeznek a folyók felsőbb szakaszain azért, hogy területet nyerjenek az újabb és újabb olajpálma-ültetvények számára. Emiatt a folyók gyorsabban megáradnak, és elöntik az alsóbb szakaszok mentén elterülő helységeket – mondta Ahmad Shalihin, a Walhi ügyvezető igazgatója.

🇮🇩Indonesia – Floods Displace Thousands in Sumatra, 1 Dead in Aceh https://t.co/I5zV8SHjV2 via @Flood_List

📷BPBD East Aceh Regency #banjir pic.twitter.com/Ri4DPZMJNA

— FloodList (@Flood_List) January 4, 2022