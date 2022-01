James Howells newporti informatikus szinte az elsők között kezdett bitcoint bányászni a számítógépén. Az évek során 7500 virtuális érmét sikerült zsákmányolnia, amely mai árfolyamon átszámítva 114,7 milliárd forintot ér – közölte a New Yorker.

Howells álma a nagy gazdagságról 2013 augusztusában, egy ciprusi nyaralásra készülve hirtelen véget ért, amikor a fiatalember a nagy készülődés közepette úgy döntött, hogy rendet rak a dolgozószobájában. Howells egy csomó kábelt, papírt, törött egeret kidobott, majd megtalált két kis, használaton kívüli merevlemezt is.

In 2013, James Howells, an engineer from Wales, accidentally tossed out a hard drive that held 8,000 bitcoins. Today, they’re worth half a billion dollars—and buried under a heap of trash. https://t.co/A1V2Jw9s99

