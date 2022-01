A videón egy nőstény tigris és két kicsinye látható, amint egy kitaposott vonalat követve gázol a vastag hótakaróban.

A veszélyeztetett ragadozókat rejtőzködő életmódjuk miatt nehéz lencsevégre kapni, a kölykök megfigyelése pedig egyenesen szenzációnak számít. A felvételt a környékbeli állatok nyomon követésére telepített kamerák egyike rögzítette.

