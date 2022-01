Húsz hónapra börtönbüntetésre ítéltek egy transznemű nőt Angliában, mert kábítószer hatása alatt többször is közösült egy kutyával. A gusztustalan tettet többedmagával is végrehajtotta, pusztán élvezetből.

A 60 éves transznemű Claire Goodiert korábban – még férfiként – gyermekpornográfia miatt a bíróság kétszer is elítélte, akkor azonban felfüggesztett börtönbüntetéssel megúszta. Két évvel ezelőtt a sors azonban már nem volt ilyen kegyes a nőhöz, ugyanis előző esetei miatt a szexuális bűnözők országos hatósági nyilvántartásában már szerepelt a neve, amikor pedig a rendőrség úgy döntött, a körmére néz Goodiernek, elképesztő dolgokra bukkant rá.

Kapcsolódó tartalom

A nő lakásából elvittek egy laptopot, amelynek mostanáig tartó részletes elemzésekor rejtett mappák tömkelegét találták meg. Ezekben Goodier kiskorúakról készített pornográf fotókat tárolt, amelyekkel kereskedett is. Az egyik mappából a kutyás aktus megrázó képei is előkerültek.

Goodier idén júniusi letartóztatásakor elismerte a bizonyítékok birtoklását, illetve azt is, hogy bestiális tetteinek végrehajtásáról éveken át fantáziált, a csoportos aktusokhoz pedig más városokban is keresett alanyokat. A hatóságok egy kézitáskát is lefoglaltak az elkövetőnél, amelyben kábítószert és egy pendrive-ot is találtak a laptopban talált képek másolataival.

A bíróság szerint amikor Goodier a tetteket elkövette, megszegte a felfüggesztett szabadságvesztésről szóló végzés feltételeit, így a börtönbüntetés most életbe lépett, annak időtartamát a bíró húsz hónapban határozta meg.

A nő ügyvédje úgy véli, az ügyészség nem volt tekintettel a bűncselekmények időbeli történéseire. Szerinte védence tettei nem súlyosabbak a korábbiaknál.

A bíró viszont elmondta, az elítélt nagyon messze van attól, hogy megváltozzon: „Elképesztő, hogy az ügyvédje így vélekedik a gusztustalan tevékenységéről. Gyermekpornográfia, állatokkal való fajtalankodás és miegymás. A bűncselekményekről képsorozat is készült, amit megtartott magának a saját szexuális kielégülésére. Ez a nő csak a szerencsének köszönheti, hogy eddig szabadlábon volt, mostantól azonban keményebben kell fellépnünk a hasonló elkövetők ellen. Az ilyenek sosem változnak.”

A bíróság egyelőre még nem döntötte el, hogy Goodier férfi vagy női börtönbe vonul majd.

A címlapfotón a fajtalankodásért elítélt transznemű nő, Claire Goodier (Forrás: Twitter)