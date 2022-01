„A tűzoltóság és a mentők megerősítették, hogy a tűz a parlamentnél ismét fellángolt. A tetőborítás alatti terület ég” – tudatta hétfő délután a fokvárosi tűzoltóság.

A vasárnap kigyulladt tűz miatt egy 49 éves férfit gyújtogatás és más bűncselekmények, a többi között lopás gyanújával vettek őrizetbe. Az alsóház elnöke szerint ha valóban gyújtogatás történt, az a demokrácia elleni támadásnak tekinthető. A helyi rendőrség elitegysége arról számolt be, hogy a férfi az egyik ablakon át juthatott be az épületbe.

Firefighters are currently battling a large fire at the Parliament building in Cape Town. pic.twitter.com/Xvhc3w7y85

— Shane B. Murphy (@shanermurph) January 2, 2022