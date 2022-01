Trump a Save America nevű kampányszervezetén keresztül egy hírlevelében adott ki közleményt, amelyet aztán egymás után vett át a média.

„Orbán Viktor szívből szereti hazáját, és azt akarja, hogy a népe biztonságban legyen. Hatalmas és csodálatos munkát végzett Magyarország védelmében, az illegális migráció megállításában, a munkahelyteremtésben, a kereskedelemben, és meg kellene neki engedni, hogy folytassa a közelgő választáson is. Ő egy erős vezető, akit mindenki tisztel. Teljes mértékben támogatom őt és újraválasztását Magyarország miniszterelnöki posztjára” – áll a közleményben.

President Donald Trump in press statement: “Viktor Orbán of Hungary truly loves his country and wants safety for his people. He has done a powerful and wonderful job in protecting Hungary. […] He has my complete support and endorsement for reelection as Prime Minister!” pic.twitter.com/LGQr19xG10

