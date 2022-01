Egy embert letartóztattak a dél-afrikai hatóságok a fokvárosi parlamentben tomboló tűzvésszel összefüggésben. A rendőrség szóvivője szerint a 49 éves férfi gyújtogatás, birtokháborítás és lopás vádjával áll bíróság elé, tehát valószínűleg egy besurranó tolvaj okozta a tüzet.

A lángok vasárnap csaptak fel az épület harmadik emeletén, és gyorsan átterjedtek a Nemzetgyűlés tanácstermeire is. A tetőszerkezet megrongálódott és a falak is megrepedeztek: az ülésterem teljesen megsemmisült.

„A régi ülésterem tetőszerkezete beomlott” – közölte Jean-Pierre Smith, a fokvárosi biztonsági bizottság tagja.

A 49-year-old man has been arrested & charged with housebreaking & theft, arson & will also be charged under The National Key Point Act. He was allegedly caught with suspected stolen property after he gained entry to the parliamentary precinct in Cape Town unauthorised. pic.twitter.com/C9Eai8xT2g

— Jozi FM (@jozifm) January 2, 2022