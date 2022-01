A legtöbb illegális migránst Málta partjainak közelében vették fel az NGO-hajók, de mivel a szigetország megtagadta a kikötést, Olaszországba vitték a főleg afrikai migránsokat. Így az év első napján is több száz migráns ért partot Szicíliában – számoltak be róla az M1 Híradójában.

2022 első napján a reggeli órákban kötött ki a német Sea Wach civilhajó a szicíliai Pozzalo kikötőjében. Most 400 migránssal érkeztek meg Olaszországba. Karácsony és szilveszter között emelték fedélzetükre az illegális bevándorlókat, akikre a Földközi-tengeren bukkantak.

Igazi nagyüzem volt a két ünnep között. A migránsok Észak-Afrikából indultak útnak zsúfolt gumicsónakokon és valahol félúton Málta illetve Olaszország között találtak rájuk a német aktivisták. Az embercsempészek már rég magukra hagyták az embereket mire az NGO hajók megközelítették őket. Először mindenkinek mentőmellényt adtak, majd átemelték őket a Sea Wach nevű hajóra. A német szervezet öt különböző helyszínen gyűjtötte össze a migránsokat.

Karácsonykor 200 migránst szállított Szicíliába a Sea Wach német civilhajó. Az afrikai migránsok csónakjaira ugyan Málta közelében bukkantak, ám a szigetország nem engedélyezte kikötésüket, ekkor kértek engedélyt az olasz hatóságoktól, akik ezt – ez alkalommal is – megadták. De az elmúlt napokban engedélyezték a kikötést két norvég civil hajónak is, amelyek közel 700 migránst szállítottak illetve több másik kisebb hajónak is, ezek is több mint 500 illegális bevádorlóval érkeztek.

Tavaly rekordmagas volt az Olaszországba érkezett migránsok száma. 66 ezren értek partot, ez a szám duplája annak ahányan 2020-ban jöttek. 2019-ben 11 ezer migráns érkezett Olaszországba.

A migránsok idei érkezést nem hagyta szó nélkül Matteo Salvini a kormánypárti Liga vezetője. Megjegyezte, hogy a civilhajók folyamatos érkezésével egy időben őt bíróság elé állították, mivel korábbi belügyminiszterként feltartóztatta az érkezésüket.

A Sea Watch 3 német NGO migránsmentő hajója 440 migránssal a fedélzetén 2021. december 31-én érkezett meg Pozzallo kikötőjébe. A hajó szenteste óta volt a tengeren, miután öt mentőakciót hajtott végre. EPA/FRANCESCO RUTA(Fotó: EPA/FRANCESCO RUTA)

Közösségi oldalán azt írta, mindent meg fog tenni, hogy megvédje Olaszország határait és az ott élők biztonságát, méltóságát.

Fabio Rampelli, a felsőház alelnöke, eközben az „invázió miniszterének” nevezte az olasz belügyi tárcát jelenleg vezető Luciana Lamorgesét. De más politikusok is bírálták a politikust a kikötők megnyitásáért a külföldi civil szervezetek hajói előtt – ezt ugyanis meghívóként értelmezik az illegális bevándorlók, miközben ezrek vesznek a Földközi-tengerbe az átkelés közben.

Itthon péntektől vasárnapig 457 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák – tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. A rendőrség adatai szerint pénteken 121, szombaton 152, vasárnap 176 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron.

