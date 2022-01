A novemberi michigani iskolai lövöldözést követően számos új szabályt és óvintézkedést vezetett be az iskola vezetősége. A diákok ezentúl csak átlátszó hátizsákkal járhatnak iskolába, ezen felül az amerikai Oxford középiskolában minden épületben lesznek terápiás kutyák, tanácsadók és traumatológusok is.

A michigani iskolai körzetben, ahol az oxfordi középiskolai lövöldözés történt, a diákok ezentúl átlátszó iskolatáskával járhatnak az intézménybe. Az óvintézkedést Tim Throne, az Oxford Community Schools felügyelője közölte, a szülőknek küldött videóüzenetben – tájékoztatott az NBC News.

„A fizikai és érzelmi biztonság a listánk legelején áll” – fogalmazott a tanfelügyelő.

A tanfelügyelő nyilatkozata szerint a hátizsákokat, a második félév első napján kapják meg a diákok, amint visszatérnek a szünetről. Az általános iskolásokra ez a szabály nem vonatkozik, azonban a hátizsákjukat egész nap a szekrényükben kell tartaniuk.

Az iskolai körzet számos új biztonsági intézkedést vezetett be a november 30-i lövöldözés nyomán, amelyben négy diák vesztette életét, további heten pedig súlyosan megsérültek. A kerület minden épületében lesznek terápiás kutyák, tanácsadók és traumatológusok is, valamint magánbiztonsági szolgálatot is működtetnek az iskola területén. Ezenfelül a kerületi alkalmazottak egy speciális tréningen is részt vettek, hogy a lehető legjobban felkészüljenek a diákok segítésére.

(Fotó: EPA/NIC ANTAYA)

