Ezekkel a szavakkal kezdte a Michael Schumacher születésnapjáról megemlékező írását Mathias Brunner veterán Forma–1-es újságíró, a Speedweek.com autó- és motorsport-szakportál vezető szerkesztője.

Schumacher négyévesen ült először gokartban, és 15 éves korában, 1984-ben megnyerte a német junior gokartbajnokságot, az 1985-ös junior gokart-világbajnokságon pedig második lett. A következő évtől a német felnőtt gokartbajnokságban szerepelt, majd 1987-ben német bajnok és Európa-bajnok lett.

I know I used this already but here’s a #TBT of Michael Schumacher with the Sauber Mercedes at the Nurburgring 1991 pic.twitter.com/sW8v994kOJ

— Mark (@Mark_Whitelegge) October 1, 2015