A gyerekként elrabolt férfi harminc év után megtalálta családját. Négyévesen rabolták el, majd egy örökbefogadó családhoz került. A férfi emlékezetből lerajzolta szülőfaluját, ami alapján a hatóságok megtalálták édesanyját.

A kínai Yunnan tartományból származó Li Jingweit négyéves korában rabolták el 1989-ben. Miután hallott arról, hogy más elrabolt gyerekek is rátalálnak a családjukra az internet segítségével, a férfi emlékezetből lerajzolta szülőfaluját, azt pedig decemberben megosztotta a TikTokon – írta a Sky News.

A felvételem látható az általa lerajzolt falu térképe. A férfi azonban nem emlékezett sem a szülőhelyének a nevére, sem pedig arra, hogy merre volt. Li Jingwei az interneten írta, hogy kiskora óta honvágya volt.

A térképe alapján a rendőrség azonosította a falut, és egy nőt, akinek abban az évben eltűnt a gyermeke. DNS-vizsgálatokat végeztek, amiből kiderült, hogy a faluban azonosított nő valóban Li Jingwei édesanyja.

December végén egy videóhíváson keresztül beszélhettek egymással.

„A kamerán keresztül egy pillanat alatt felismertem őt. Örököltem édesanyámtól a szám formáját, sőt, még a fogaink is teljesen egyformák” – mondta Li. Elmondta azt is, hogy minden, amire emlékezett kiskorából, helytálló volt, még a térképen szereplő ház is.

A fiú és édesanyja újév napján már személyesen is találkozhattak egymással.

Li Jingweit 1989-ben rabolták el, négyéves korában. Egy idegen családhoz került, több, mint 1500 kilométerre otthonától. A férfi elmondta, hogy képeket rajzolt egy bottal a földbe, ez segített neki emlékezni a szülőhelyére.

A férfi emlékezett arra, hogy egy kopasz férfi rabolta el, aki ellen nem tudott védekezni. Elrablása után egy házaspár vásárolt neki ruhákat, majd elutaztak, végül pedig egy örökbefogadó családhoz került. A férfi elmondta, hogy a család jól bánt vele, megtanították az emberi lét alapvető fontosságára és arra is, hogy kemény tanulással tehetségessé válhat.