Sátrukban végezték ki a táborozó hatévest és szüleit

Egy hatéves kislányt és szüleit agyonlőtték táborozás közben az Egyesült Államokban, Iowa államban – közölte a rendőrség. Az áldozatok holttestét péntek reggel találták meg. Egyedül a házaspár kilencéves kisfia élte túl a támadást.

A rendőrség a parkot kiürítette és a kempingtől nem messze megtalálták a feltételezett elkövető holttestét is.

A 23 éves férfi a gyilkosságok után maga ellen fordította a fegyverét, és magával is végzett. Anthony Orlando Sherwinn, szintén a kempingben lakott a gyilkosságok idején.

A rendőrség szerint nem tudnak arról, hogy az áldozatok és az elkövető korábban összevesztek volna.

