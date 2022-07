Fiáért áldozta életét az apa, akit végleg elnyelt a víz

Továbbra is keresik azt a brit férfit, aki a hétvégén a Garda-tóba zuhant fiát mentette meg. Az 52 éves Aron Chadának fiát még sikerült megmentenie, azonban őt a baleset óta nem találják. A rendőrség attól tart, hogy a nyaralásnak tragédia lett a vége.

A leicestershire-i Aran Chada a Garda-tónál nyaralt élettársával és két gyermekével a hétvégén. A család Chada születésnapjára érkezett az olaszországi nyaralóövezetbe, hogy együtt ünnepeljenek a jeles nap alkalmából – írja a BBC.

Aran Chada, from Leicestershire, is feared to have drowned after saving his son in Italy https://t.co/3aFRANJbXG — BBC East Midlands (@bbcemt) July 24, 2022

A család pénteken egy csónakot bérelt, és Chada fia egyszer csak víz alá merült a hajó mellett, a férfi pedig azonnal utána ugrott. Chada felesége egyből riasztotta a 112-es segélyhívót.

Egy szemtanú azt mondta a helyi médiának : „Az édesanya sikoltozott, az apa pedig azonnal a vízbe ugrott”.

A férfinek sikerült a fiát kimentenie a vízből, azonban neki már nem sikerült kijutnia tóból, azóta sem találják. A parti őrség azonnal odaküldte az egyik hajóját, amely a környéken járőrözött, és próbálták kideríteni, mely pont volt az utolsó, ahol a férfit látták.

Egy mentőhelikopter és a tűzoltóság búvárai is csatlakoztak, hogy megtalálják az 52 éves brit férfit. A keresés még vasárnap is zajlott, melyen a parti őrség, a tűzoltóság és a rendőrség is részt vett. A keresés a következő napokban is tartani fog.