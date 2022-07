Azonnal megbánta tettét a tolvaj, mikor rájött, mit is lopott el valójában

A két turista éppen egy kávézóban ült a Piazza Trieste e Trento téren, amikor két fegyveres fiatal jelent meg az asztaluk mellett. Az egyikük előkapott egy pisztolyt, amit az egyik férfi fejéhez szorított, majd elvette a karóráját és társával együtt eltűnt a helyszínről – írta a CNN.

A kirabolt áldozat még szinte magához sem tért a sokkból, amikor pár perc múlva egy másik fiatalember jelent meg az asztalnál, kezét bocsánatkérőn felemelte, visszaadta az órát a tulajdonosának, majd szóban is elnézést kért, végül elviharzott. A rendkívüli eseményeket kávézó a térfigyelő kamerája rögzítette.

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:”Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell’ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39

— Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 19, 2022