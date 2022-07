Túszul ejtette, majd kivégezte a családját egy férfi

Egy 22 éves férfi meggyilkolta a családját, köztük három gyereket a franciaországi Douvre-ben – írta a Sun.

Three kids among family of five shot dead in ‘hostage situation’ in France https://t.co/Ej7Xsk9KXY pic.twitter.com/6RzUyjEUac

