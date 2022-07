Két évig feküdt a holttest a lakásban, senki sem vette észre

A 61 éves Sheila Seleoane maradványait idén februárban találták meg a londoni Peckhamben lévő bérlakása padlóján. A nő eltűnését három szomszédja jelentette be még 2020-ban.

Seleoane utoljára egy évvel korábban, 2019-ben fizetett lakbért, azután adós maradt, mint utólag kiderült, azért, mert meghalt. A fizetések elmaradása miatt a lakást tulajdonló Peabody Trust lakásszövetkezet később kérelmet nyújtott be, hogy a lakbért a nő juttatásaiból automatikusan vonják le.

Ezt a kérelmet 2020 márciusában, jóval Seleoane halála után jóváhagyták, így a lakásszövetkezet ezt követően megkapta a havi összegeket, annak ellenére, hogy a bérlővel senki sem próbált meg közvetlenül kapcsolatba lépni.

Később a lakásszövetkezet gázóra-ellenőrzést tartott volna az elhunytnál, mivel azonban nem érkezett válasz, kénytelen volt elzárni a gázt a lakásban. Februárban végül a szomszédok értesítették a rendőrséget. A helyszínre kiküldött járőregység behatolt a lakásba, ahol a padlón fekve megtalálta Seleoane felismerhetetlenségig oszlott holttestét.

A rendőrség egyébként 2020 októberében két ellenőrzést is tartott a címen, de mindkét alkalommal úgy érezte, hogy nincs elég oka arra, hogy erőszakkal behatoljon, ezért távozott.

Sheila Seleoane was failed in the most basic obligation of care while she lay dead in her flat in London for more than two years, the Peabody trust said in a statement on Friday. | @MaliDayimani https://t.co/BfBd8wasW6

— News24 (@News24) July 22, 2022