Lelőtte a féltékeny férj az unokájukat ringató feleségét

Az egyesült államokbeli Georgiában hajtóvadászatot indítottak egy férfi után, aki lelőtte a feleségét, miközben az asszony az unokáját ringatta – írja a Fox5 Atlanta.

Salomon Ramos, 50, is accused of murdering his estranged wife inside her Tucker home on Sunday. Family member say he has ties to Arizona and Mexico. Police say he is armed and dangerous. https://t.co/mzIzo1XFyq

— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) July 12, 2022