Órákig senki sem vette észre a halott férfit a görög tengerparton

Holtan találtak egy 54 éves férfit Krétán szombat este. A turista órákon át mozdulatlanul feküdt egy napozóágyon a népszerű hersonissosi Stalidas strandon, de a többi fürdőző azt hitte, hogy csak napozik – írja a Daily Mail.

The 54-year-old British tourist was said to have been motionless on his sunbed for hours on Saturday in the area of Stalida before being found dead by beach officials https://t.co/b5kvNMd2lW

— Sky News (@SkyNews) July 18, 2022