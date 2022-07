Halálos baleset: bálázógép rántotta be a gazdát

A rendőrség információi szerint a fiatal gazda éppen a farmon dolgozott, amikor a tragikus eset történt. A farmon dogozó munkatársai azonnal értesítették a mentőszolgálatot, de a fiú életét nem sikerült megmenteni.

A tinédzser halálának részletei nem tisztázottak, a nyomozók a farmon végzett munkálatokkal összefüggő esetként kezelik és vizsgálják annak körülményeit – írta a Mirror.

#UK #Plymouth Teenager dies after getting trapped in bale-wrapping machine: Emergency services rushed to the farm, but despite their best efforts, he was pronounced dead at the scene. https://t.co/v3Ls004HUv

— Solomon Phoenix (@SolomonPhoenix_) July 10, 2022