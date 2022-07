Azonnal lecsaptak a ritka vámpírölő készletre az aukción

A ritka, 19. századi vámpírölő készlet az eredeti becsült ár hatszorosáért, több mint 13 000 fontért (6,3 millió forint) kelt el az angliai Hansons Auctioneers aukciósház által szervezett árverésen – tájékoztat a Fox News.

