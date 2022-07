A népszerű számítógépes játékot idézte a háromórás autós ámokfutás

A hihetetlen üldözés délelőtt 10 órakor kezdődött, amikor valaki betörés és autólopás miatt telefonált be a helyi rendőrségre. A járőrök helymeghatározó készülék segítségével bukkantak rá az eltulajdonított terepjáróra, amelynek sofőrje, a 26 éves Tyler Harding menekülőre fogta és eszeveszett hajszát kezdeményezett – írta a New York Post.

A férfi keresztül-kasul száguldott végig az utakon és a járdákon egyaránt, majd nekiütközött egy másik autónak, de nem állt meg, hanem elviharzott a helyszínről.

BREAKING: according to court records, it appears CMPD charged Tyler Harding for fleeing to elude, car theft, breaking & entering & hit & run. He also faces several misdemeanor charges. He’s due in court tomorrow. Bond is set at $115k. Info here: https://t.co/2nlnWTBkQ7 @wsoctv pic.twitter.com/841hD0QNAD

Pár kilométer után aztán frontálisan belerohant egy gépkocsiba, amely a kereszteződésben a jelzőlámpánál állt. Ezután elhagyta a lopott autót, és az összetört járművet környékezte meg, annak sofőrjét megpróbálta kihúzni a kormány mögül, de mivel az nem sikerült, úgy döntött, hogy inkább tovább áll.

Ellopott egy újabb terepjárót, amelynek vezetője pár perccel korábban kiszállt, hogy megnézze, az ütközés során megsérült-e valaki.

Harding egy szupermarket parkolójába hajtott, ahol ismét kocsit cserélt, hogy megtévessze a rendőröket, akik a hajsza lezárása érdekében végül kénytelenek voltak ütközni vele. Az ámokfutót akkor már helikopterekkel próbálták szemmel tartani. Harding a letartóztatásakor már nem tanúsított ellenállást.

A szürreális macska-egér játék néhol már

On Wednesday, a man led police on a two-hour high-speed chase around Charlotte, North Carolina. The man crashed into at least two other drivers and stole four additional vehicles during the chase. pic.twitter.com/qLnrB5Nzuq

— CBS News (@CBSNews) July 7, 2022