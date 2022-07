Tűzforró autóban hagyta elpusztulni lánya kutyáit a szívtelen apa

A 72 éves Felton Charles Henderson lánya néhány napra elutazni készült a városból, ezért három kutyáját apjánál hagyta. Az idős férfi úgy döntött, hogy a háziállatokat az autójába zárja, addig sem kell velük foglalkozni.

Henderson nem hagyott vizet sem, kutyaledelt sem az állatoknak az autóban. A floridai Cantonment városában már hetek óta tartósan 30 Celsius-fokot mértek, a parkoló járművek rövid idő alatt akár ennek a duplájára is forrósodhatnak a tartós kánikulában.

HOT CAR DEATH – Authorities say a Florida man agreed to watch his daughter three dogs, but instead left them in a hot car. https://t.co/PcHSetQJE5

— NBC2 (@NBC2) July 11, 2022