Férje tartóztatta le a saját húgát agyonlővő rendőrnőt

A 23 éves Merchant Rhayna Oliveirát saját nővére, a rendőrként dolgozó 30 éves Rhillayne Oliveira de Mello lőtte mellkason egy benzinkúton kialakult vita lezárásaként Rio de Janeiróban. A megvadult nő, még mielőtt meghúzta volna a ravaszt, letépte húga körmeit és többször megütötte bilinccsel – írta a Daily Star.

A gyilkosságot az egyik biztonsági kamera rögzítette, a benzinkutas pedig értesítette a rendőröket. A rendőrként dolgozó testvérgyilkost szintén rendőr férje, Leonardo de Paiva Barbosa tartóztatta le a helyszínre érve, majd jelentette a kollégáinak, hogy felesége az utóbbi időben feltűnően ingerlékeny és türelmetlen volt.

Killer cop arrested by police husband ‘hit her sister with cuffs’https://t.co/QHuRvZ2aJ1 pic.twitter.com/6pErnVgEcg

— Daily Star (@dailystar) July 11, 2022