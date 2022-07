Petárda hasította fel az ünneplő férfi fejét

Meghalt egy texasi férfi, miután a fején gyújtott meg egy tűzijátékot San Antonióban hétfőn késő este – írja a New York Post.

Texas man Pablo Ruiz killed by July 4th firework that exploded on head https://t.co/ctRjQ0NzRj pic.twitter.com/JD2WkFWmf1

— New York Post (@nypost) July 7, 2022