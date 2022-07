Veszteglő kamionra támadt egy meztelen férfi

Egy meztelen férfi miatt nagyobb kavarodás alakult ki egy floridai autópályán, miután az több sávon is átvágva felpattant egy nyerges vontató platójára.

A megdöbbent sarasotai sofőrök június 30-án délután vették észre a kamionon futkározó meztelen férfit. Az esetről készült felvételeket többen közzétették a közösségi médiában.

A zűrzavart tetézte, hogy az ismeretlen nudista szakadó esőben, mozgó autók közepette hajtotta végre az akciót. Nem sokkal a humoros jelenet után néhány aggódó autós értesítette a hatóságot, majd a rendőrök letartóztatták a férfit – számolt be róla a The New York Times napilap.

Naked Florida man climbs onto big rig, throws highway into chaos https://t.co/78RqnZ7eGG pic.twitter.com/gpUAKL1wmp — New York Post (@nypost) July 7, 2022

„Egy helyi kórházba vittük, hogy ott kivizsgálhassák” – mondta Douglas Johnson, a Sarasota megyei seriffhivatal szóvivője.

„Bár nem tudjuk, mi válthatta ki a férfi tettét, nyilvánvaló, hogy abnormális viselkedést tanúsított” – mondta Johnson a Fox 13-nak. „Ez egy nagyon veszélyes helyzet volt a férfi és az autópályán közlekedő autósok számára. Hálásak vagyunk, hogy biztonságosan meg tudtuk oldani a helyzetet.”

A címlapfotó illusztráció.