Megelőzhették volna a texasi mészárlást - kiszivárgott a rendőrségi jelentés

Egy puskával felfegyverzett uvalde-i rendőrtiszt állítólag látta a fegyveres merénylőt a Robb Általános Iskola előtt a tragédia pillanatai előtt – tájékoztat a Fox News.

A tragédia előtt egy másik rendőr is észlelte a támadót, de eddig ismeretlen okok miatt ő sem lőtte le a gyanús alakot.

A kiképzőközpont jelentése szerint, amely az aktív lövöldözőkre való reagálást oktatja, egy tisztnek ebben a szituációban arra a következtetésre kellett volna jutnia, hogy az iskola épületéhez közeledő puskával felfegyverzett személy ellen indokolt a halálos erő alkalmazása.

Uvalde police officer had gunman in his rifle sights before he entered school but didn’t fire, report says https://t.co/DUcKSiu3pl

— Fox News (@FoxNews) July 6, 2022