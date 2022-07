Pánik tört ki a városban, miután zöldbe borult az ég

The green in this thing is insane! Taken in Sioux Falls South Dakota looking south west. #sdwx pic.twitter.com/x7Yx6UE2wF

A Washington Post cikke szerint az égbolt akkor kapja ezt az érdekes zöld színt, amikor az esőfelhők kék fénye összemosódik a naplemente vörös és sárga fényeivel. A színek kombinációja zöld árnyalatot hozhat létre.

Továbbá a lap megjegyezte, hogy a szakértők egyelőre nem teljesen biztosak a folyamatban.

„Nem, nem Hulk jelent meg az égen” – kommentálták viccesen a furcsa jelenséget a Twitteren.

No, the Hulk didn’t make an appearance in South Dakota today, but the skies turned dark, and an eerie shade of green in Sioux Falls on Tuesday as a powerful #derecho moved through. #SDwx

Here’s why the skies turned green: https://t.co/bADDfo643K pic.twitter.com/OFqOS1P9eW

— FOX Weather (@foxweather) July 6, 2022