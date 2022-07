Iker fiai mentették ki a fuldokló apát a medencéből

A tízéves ikerpár, valamint szomszédjuk filmekben látott mozdulatok segítségével élesztette újra a gyerekek fuldokló apját.

10-Year-Old Twins Save Dad from Drowning in Pool: ‘I’ll Be Grateful for the Rest of My Life’ https://t.co/9MObgiGK3t

— People (@people) July 6, 2022