Halottak testrészeivel kereskedett anya és lánya

A 45 éves Megan Hess 2010 és 2018 között működtette a Sunset Mesa Funeral Directors temetkezési vállalatot Montrose városában.

A nő az édesanyja, Shirley Koch segítségével néha hozzájárulást szerzett az ügyfeleitől, hogy azok halott hozzátartozóinak szövetmintáit a vállalat rendelkezésre bocsáthassa kórházak vagy laboratóriumok számára, különböző kísérleti célokra – közölte a coloradói kerületi bíróság, amely nemrég ítéletet hozott az elkövetők ügyében.

On dozens of occasions, the owner and her mother transferred bodies or body parts to third parties for research without families’ knowledge. https://t.co/CyrpTpCcEO

— CBS News (@CBSNews) July 6, 2022