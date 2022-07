Millimétereken múlt a rendőr élete, a kalapjában állt meg a golyó

A kalapjában állt meg a golyó annak a philadelphiai rendőrnek, akit egy függetlenség napi ünnepségen ért lövés hétfő este – tájékoztat a Fox News.

A lövöldözésben két rendőrtiszt sérült meg, akik a helyi ünnepség biztosításán dolgoztak. Egyiküknek a vállát találták el, míg a másik tisztnek a fejét súrolta a golyó. A lövedék a kalapjában állt meg, milliméterekre a fejétől.

„Hihetetlen történet. A lövedék súrolta a tiszt homlokát, majd megállt a kalapjában” – közölte Danielle Outlaw, a philadelphiai rendőrség parancsnoka.

Going Home:Philadelphia Highway Patrol officer being released from the hospital with a bandage around his head after being shot tonight on the Parkway. We are waiting more details on the shooting from @PhillyPolice @FOX29philly pic.twitter.com/CYBV0VPUs1

— Chris O’Connell (@CoconnellFox29) July 5, 2022