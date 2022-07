Kötéllel akasztotta fel magát a nyolcéves egy TikTok-kihívás miatt

Életét vesztette egy nyolc- és egy kilencéves amerikai kislány, miután részt vettek a TikTokon terjedő „blackout challenge”, vagy más néven „áramszünet kihívásban”. A szaporodó halálesetek miatt pert indítottak a TikTok videómegosztó közösségi hálózat ellen.

Öngyilkos lett két kislány, miután a TikTok videómegosztó alkalmazáson látott „blackout challenge” nevű halálos kihívásban vettek részt – írja a New York Post.

A nyolcéves áldozat, Lalani Erika Walton híres szeretett volna lenni a TikTokon, azonban a videógyártásból tragédia lett. A nyolcéves kislány – aki kötéllel akasztotta fel magát a szobájában – története az egyik, amely miatt a közösségi média ellen pert indítottak pénteken a Los Angeles megyei felsőbb bíróságon.

A per szerint a cég – mely algoritmusokra épül – Lalaninak és a kilencéves Arriani Jaileen Arroyónak rendszeresen közvetített olyan videókat, amelyeken a halálos kimenetelű trend látható. Mindkét fiatal lány életét vesztette, miután megpróbáltak csatlakozni a kihíváshoz.

„Áramszünet kihívás”

A kihívás az önfojtást segíti elő azáltal, hogy kihívást jelent a felhasználók számára, hogy lássák, meddig bírják lélegzet-visszafojtva. A játéknak halálos következményei lehetnek. Egy olasz kislány pár éve azért vesztette életét, mert egy övet kötött a nyaka köré a kihívás részeként. Ez a veszélyes trend már több mint egy évtizede terjed az interneten, és amerikai adatok szerint csaknem száz gyermek halálát okozta.

Jelentések szerint a TikTokon terjedő kihívást több, 10 és 14 év közötti gyermekek halálával is összefüggésbe hozták az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Olaszországban is.

„A TikTok tudta, hogy a halálos „ájulás kihívás” az alkalmazásukon keresztül is terjed” – állítja a média áldozatainak jogi központja, a Social Media Victims Law Center, mely a perek mögött áll. „Ez azt jelzi, hogy a TikTok, a rendkívül népszerű, algoritmikusan összeállított videóalkalmazás hibázott” – írják.

A nyolcéves Lalani lelkes TikTok-felhasználó volt. Éneklős-táncos videókat osztott meg magáról, és remélte, hogy egy nap híressé válhat. 2021 júliusában azonban az algoritmusa elkezdett videókat megjeleníteni az „áramszünet kihívásról”.

A későbbi vizsgálatok a telefonján lévő adatokból kiderítette, Lalani „ismétlődően” nézte a kihívásról szóló videókat, akár órákon keresztül.

Vírusként terjednek, és életeket követelnek

Az elmúlt években számos veszélyes trend terjedt el a különféle közösségimédia-platformokon, köztük a TikTokon. Heteken keresztül tombolt a rekesz kihívás, melynek lényege, hogy az emberek építsenek tornyot vagy piramist műanyag rekeszekből, majd sétáljanak és egyensúlyozzanak végig rajta. Súlyos sérüléseket, olykor halálos áldozatokat követelt a Benadryl kihívás, melynek során a tinédzserek marékszám vették be a Benadryl nevű amerikai, allergia elleni készítményt, és az egészet le is videózták. A gyógyszerek azonban nemcsak alkohollal keverve, hanem túladagolva is veszélyesek, és súlyos esetben végzetesek is lehetnek.

Egy elemző cég szerint a TikTok több mint 150 országban érhető el, több mint egymilliárd felhasználója van, és csak az Egyesült Államokban több mint 200 millió alkalommal töltötték le az alkalmazást.