Szokatlan ifjú pár: krokodilt vett feleségül a polgármester

A szimbolikus házasságot a Csendes-óceán partján fekvő Oaxaca állambeli San Pedro Huamelulában kötötték meg még június 30-án.

Az esküvő alkalmával a hüllőt menyasszonyi ruhába öltözették és megkeresztelték, a száját pedig összekötözték, nehogy megharapja a vőlegényt a csók közben.

The mayor of Mexican fishing town San Pedro Huamelula symbolically “married” a crocodile on Thursday as part of a local tradition to usher in a bountiful harvest. pic.twitter.com/h1B2oatykz

A zenés ünnepségen a falu apraja-nagyja részt vett. A helyiek szimbolikusan úgy tekintenek a krokodilra, mint egy hercegnőre, amellyel az egybekelés békét és fejlődést biztosít a közösségnek magas halhozam mellett.

A Mexikó délnyugati részén fekvő Oaxaca tartomány az ország rendelkezik Mexikó egyik leggazdagabb őslakos kultúrájával. A terület számos olyan törzsnek szolgált otthonául, amely megőrizte nyelvét és szinte az összes hagyományát. A bizarr esküvő a Chontal és a Huave indián törzsek szokása volt – 1789 óta pedig minden évben megtartották.

A Mexican mayor got married, and his wife is… an ALLIGATOR

San Pedro Huamelula Mayor Victor Hugo Sosa has become a happy husband to a seven-year-old reptile named Little Princess. But don’t worry, it is just an annual ancient ritual. pic.twitter.com/jnGjCSETOu

