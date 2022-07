A Malév személyzetének is tervezett egyenruhát a „divat utolsó császára”

Száz éve, 1922. július 2-án született, aki forradalmasította a női és férfi divatot. Ő az egyetlen divattervező, aki bebocsáttatást nyert a Francia Művészeti Akadémia tagjai közé és az ő divatháza készítette az első pret-a-porter (a nagyközönség számára, hétköznapi viseletre készült) márkás ruhákat.

Pietro Cardini néven született a Velence melletti San Biagio di Callaltában, családja kétéves korában költözött Franciaországba. Gazdag borkereskedő apja építésznek szánta, őt azonban csak a ruhakészítés érdekelte. Miután kitanulta a szakmát és elkészítette első ruhakreációját, 1945-ben a párizsi Paquin divatháznál lett rajzoló, s részt vett A szépség és a szörnyeteg című Jean Cocteau-film jelmezeinek tervezésében.

Pályafutása során mintegy húsz film kosztümjeit tervezte, különösen nagy kedvvel dolgozott Jeanne Moreau számára. 1946-ban Christian Dior a hagyományosan férfiak számára fenntartott poszton, a kosztümök és kabátok felelőseként alkalmazta, Cardin az „új stílus” (new look) jegyében alkotta meg híres, hosszú fekete szoknyából és testhezálló santung selyem kosztümkabátból álló bárkosztümjét.

Saját divatházát 1950-ben alapította meg, négy évvel később nyitotta meg első párizsi butikját.

A kezdetben a színház számára dolgozó Cardin abban az évben állt elő „buborék-ruhájával”, amely világszerte ismertté tette nevét. 1959-ben – nem kis kockázatot vállalva – az exkluzív modellek mellett készruha divatot is kreált, ő volt az első híres divattervező, akinek kis szériában készült női darabjait a Lafayette Áruházban árulták.

A párizsi Pierre Cardin Múzeum a megnyitásakor, 2014. november 13-án. (MTI/EPA/Yoan Valat)

A ruhaköltemények pret-a-porter változatában a kézi varrást gépire cserélte, így azokat a vékonyabb pénztárcájúak is megengedhették maguknak. Kollégái egy ideig azzal vádolták, hogy eladta tehetségét, de a siker láttán ők is követni kezdték a példát. Első férfikollekcióját 1960-ban 250 egyetemista mutatta be, és férfiöltönyök készítőjeként, a férfidivat megújítójaként is hírnevet szerzett.

Kollekciója szakított az angol merevséggel, és az erősebb nem számára is tervezett kiegészítőket. 1962-ben a szakmát és a közönséget is elkápráztatta futurisztikus kollekciója (space age look), a merev, rövid tunikát, sisakot és védőszemüvegeket felhasználó darabok bemutatását kedvenc manökenjére, a japán Hirokóra bízta.

Cardin híres volt avantgárd stílusáról, gallér és ujj nélküli miniruhákat hozott divatba, amelyeket geometriai mintákkal – három élesen elütő színű rombusszal vagy koncentrikus körökkel – díszített.

Később a miniről áttért a maxira, és felvette kollekciójába a mértani formájú kiegészítőket (bizsuk, táskák). 1966-ban találta ki az uniszex divatot, bár ezek a ruhái inkább kísérleti jellegűek voltak, mint praktikusak. Ugyanebben az évben párizsi hármasikrek közreműködésével gyerekkollekcióját is a nagyközönség elé tárta.

Ruháiból tartottak divatbemutatót a moszkvai Vörös téren, ő vezette be Kínába és Japánba a klasszikus francia divatot.

Magyarországon 1983-ban nyílt meg első butikja, egyenruhát tervezett a Malév személyzetének, és ő jegyezte a calgaryi téli és a szöuli nyári olimpiára utazó magyar sportolók ruháját.

A kiváló üzleti érzékkel is megáldott divatdiktátor neve áruvédjegy lett. Márkanevén kapható egyebek között babakocsi, játékbaba, toll, óra, szemüveg, parfüm, bútor, ásványvíz, manapság mobiltok és táblagép, de repülőgépet és autót is „öltöztettek fel” Cardin védjeggyel.

Pierre Cardin francia divattervező a tömegben áll a róla elnevezett és az általa tervezett kollekciókat árusító butik előtt a Tanács (1989 után Károly) körúton, Budapesten, 1983. szeptember 8-án (Fotó: MTI/ Tóth Gyula)

Vevőköréhez tartozott Jackie Kennedy, a Beatles és Mireille Mathieu is. A Pierre Cardin márkájú termékeket előállító vállatok együttesen 200 ezer embert foglalkoztatnak világszerte, szabadalmainak száma meghaladja a nyolcszázat.

Az egyik legismertebb francia negyvenöt évig volt a tulajdonosa egy színházból, kiállítóteremből és étteremből álló komplexumnak. A 2016-ban bezárt Espace Pierre Cardinben olyan hírességek léptek fel, mint Marlene Dietrich vagy Maja Pliszeckaja orosz balerina.

Az övé volt a Maxim’s étteremlánc és de Sade márki egykori kastélya a dél-franciaországi Lacoste-ban, ahol évente fesztivált rendezett, s irodalmi díjat is alapított Casanova nevével. Ő használta először Jean-Michel Jarre szerzeményeit a divatbemutatóin, amikor ez még nem volt általános.

1974-ben első divattervezőként szerepelt a Time magazin címlapján,

az UNESCO tiszteletbeli nagykövete, a francia Becsületrend kitüntetettje, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) jószolgálati nagykövete volt.

Ő az egyetlen divatdiktátor, akit a Francia Művészeti Akadémia megválasztott tagjának, beiktatásán a hagyományos zöld helyett az általa tervezett és saját műhelyében készített sötétkék frakkban jelent meg, az akadémiától pedig stílszerűen aranykardot és aranygyűszűt kapott.

A párizsi Pierre Cardin Múzeum a megnyitásakor, 2014. november 13-án. (MTI/AP/Jacques Brinon)

2014-ben a Párizs belvárosában található Marais negyedben nyílt meg a munkásságát bemutató múzeum, ahol a retrót a futurizmussal ötvöző kiállítótérben a ruhákat időrendben állították ki. 2019-ben nagyszabású retrospektív kiállítást szenteltek életművének a New York-i Brooklyn Museumban. A kiállítás a Holdra szállás ötvenedik évfordulóján nyílt meg, utalva arra, hogy az űr- és a jövőkutatásért rajongó divatdiktátor a futurista formák úttörőjének számított.

A divat utolsó császárának, a ruhák, a formák és a színek forradalmárának is nevezett Pierre Cardin szinte élete végéig aktív volt, és felügyelte a nevét viselő divatház alkotóközösségeinek munkáját. 98 évesen, 2020. december 29-én érte a halál a Párizs melletti neuilly-i amerikai kórházban. Saját tervezésű koporsójában helyezték örök nyugalomra a párizsi Montmarte temetőben néhai üzlettársa és partnere, André Oliver mellé, és egy kardot is temettek mellé, melynek éle az olló élére emlékeztet, markolatát tű, cérnaorsó és gyűszű ékesíti.