A szálloda korlátjáról zuhant a halálba egy 19 éves turista

A szörnyű baleset Thaiföld közkedvelt bulivárosában, Phuketben történt. A felvételeken jól látható, amint a fiatalember – rövid gondolkodás után – felpattan a szálloda medencéjének oldalfalára, kezeit a levegőbe dobja és egyensúlyozva, lábujjhegyen végig megy a falon, majd folytatólagosan a keskeny fehér korláton – írja cikkében a The Sun.

Nem sokkal később a fiatal ausztrál turista elérte a korlát végét és megcsúszott. A hajmeresztő és értelmetlen mutatvány Joshua életébe került. Mintegy 15 métert zuhant a halálba.

A megdöbbent helyi lakosok hangos puffanást hallottak és helyi idő szerint 17 óra 45 perckor, Joshuát a szálloda alatti étterem tetőjén találták meg.

