Kutyahúsfesztiválra szánták az ellopott házikedvenceket

Egy állatmentő szervezet szerint a kínai hírhedt kutyahúsfesztiválra tartó teherautóból kimentett kutyák egy része lopott háziállat.

A brit székhelyű No To Dog Meat (Nem a kutyahúsra) nevű szervezet, amely több olyan országban is működtet menhelyeket, ahol kutyahús- és macskahús-kereskedelem folyik, elárulta, hogy a kínai aktivisták nemrég csaknem 400 állatot mentettek meg. A kutyákat szállító furgon után futottak, és mikor utolérték elállták az útját – olvasható a Daily Mail cikkében.

A fesztiválon, amelyet a kutyahús-kereskedők 2010-ben indítottak útjára, hogy fellendítsék hanyatló eladásaikat, akár 10 000 kutyát és 5000 macskát is levágnak.

#Breaking #NoToDogMeat our team in China joined with brave Chinese activists to raid a horrific slaughterhouse. Even the police were shocked pic.twitter.com/Jd5CbREccX

— notodogmeat (@notodogmeat) June 30, 2022