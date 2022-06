Kétszázezer forintos vega menü sem segített a világ legjobb éttermén

A molekuláris gasztronómia által befolyásolt új skandináv konyhaként írja le a Wikipédia az éttermet, amely 2004 októberében nyílt meg a koppenhágai kikötő egyik régi raktárépületében. Neve a „nordisk mad”, azaz „északi étel” kifejezés rövidítése.

A dán René Redzepi séf tulajdonában álló luxusétterem első teljes évében, 2005-ben kapta az első Michelin-csillagot és már többször megnyerte világ legjobb étterme díjat.

Noma in Copenhagen, one of the world’s best restaurants which charges $700 for a vegetable lunch with wine, lost money in 2021 even after getting support from the Danish government https://t.co/BCzIfBcBKy

