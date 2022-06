A tévében látta a tippet, milliókat nyert vele a lottón

„Azt sem tudtam, hogyan kell a Powerballt játszani, mígnem a tévéműsor miatt rászántam magam, hogy vegyek egy szelvényt” – mondta a szerencsés dél-karolinai nyertes, aki a TLC tévécsatorna A lottó megváltoztatta az életem (Lottery Changed My Life) című műsorából leste el játékstratégiájának alapjait.

Három hónapon keresztül hetente 25 dollárt (9500 forint) költött lottószelvényekre, miután a

A férfi az első hét elején máris 500 dollárral (188 ezer forint) lett gazdagabb, majd fokozatosan növelte nyereményének összegét. A hét végéhez közeledve, miután már jó pár szelvényt összegyűjtött, a felesége észrevette, hogy az egyik papírdarabon szinte az összes nyertes számot eltalálta, miközben ő végig azt hitte, hogy csupán kettőt sikerült.

A nyertes nyereménye végül hét nap után 50 ezer dollárról (19 ezer forint) 100 ezer dollárra (közel 38 millió forint) duplázódott, köszönhetően a 2-es szorzónak, amelyet azért kapott, mert plusz egy dollárért (377 forint) a „nagyobb esély” lehetőségét is beváltotta.

"I didn't even know how to play Powerball," the South Carolina man laughed.

