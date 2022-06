Négyméteres aligátor ragadta el és húzta a mélybe a férfit

Életét vesztette egy dél-karolinai férfi, miután egy közel négyméteres aligátor támadt rá, majd húzta egy tó mélyére pénteken Myrtle Beach közelében – írja a New York Post.

A rendőrök valamint a a Horry megyei tűzoltóság pénteken dél körül érkezett a helyszínre, vízimentéshez riasztották őket. Érkezésükkor az egységek megállapították, hogy egy aligátor ragadta meg a lakost, aki a tó közelében tartózkodott.

