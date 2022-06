Villám csapott egy nőbe és két kutyájába, azonnal életüket vesztették

Becsapódó villám miatt vesztette életét egy 52 éves nő és két kutyája szerda reggel Los Angelesben, miután hatalmas vihar vonult végig Dél-Kaliforniában – írja az NBC News.

Antonia Mendoza Chavez kutyáit sétáltatta, amikor villámcsapás áldozata lett. Az eset a kaliforniai Pico Riverában történt.

Woman and Her 2 Dogs Killed by Lightning Strike After Storms Swept Over Southern California https://t.co/G2FUK3l4Dd

— People (@people) June 23, 2022