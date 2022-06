Megfeledkezett róla az anya, elhunyt a forró autóban hagyott kisfiú

Az anya a nyolcéves lányával és az ötéves kisfiával együtt ért haza, majd besietett a házba, hogy előkészíthesse a nagyobbik gyerek születésnapi buliját – írta a CNN.

A nagy sürgölődésben csak két–három órával később vette észre, hogy a kisfiú az autóban maradt. Akkor azonban már késő volt, a gyerek meghalt, a helyszínre érkező mentők már csak a halálát közölték a ledöbbent anyával.

A 5-year-old boy died after his mother left him inside a car outside the family’s home in Houston while she prepared for her daughter’s birthday party on Monday, a law enforcement official told CNN affiliate KTRK.https://t.co/onG3cEsh52

— CNN (@CNN) June 21, 2022